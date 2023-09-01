Экономист предсказал снижение роли доллара в мировой экономике Фото: REUTERS

Американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, но при этом уже сейчас можно заметить тенденцию к снижению его роли на мировом рынке. Это может говорить о том, что естественный срок жизни этой валюты заканчивается. Такое мнение выразил экономист Юрий Юденков в беседе с «Лентой.ру».

— Все мировые валюты существуют где-то по 100 лет. Сейчас постепенно к концу подходит период доллара, это просто объективный фактор, время доллара именно в качестве мировой валюты заканчивается. Как альтернатива может рассматриваться юань, но китайцы не особенно торопятся двигаться в этом направлении, — добавил эксперт.

Экономист Дмитрий Митяев рассказал «Царьграду», что сейчас Вашингтон встревожен тем, что в систему поступает все меньше денег, поскольку ряд стран плавно выходят из долларовых активов. Страны БРИКС и арабские страны значительно сокращают объемы своих резервов в американской валюте.

Американский экономист Джеффри Сакс предположил, что БРИКС имеет возможность создать валюту, которая станет альтернативой доллару, что окончательно положит конец на доминировании валюты США. Его слова привели на портале RT.