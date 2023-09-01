В Белоруссии заявили, что военный вертолёт Польши нарушил госграницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о незаконном нарушении государственной границы республики военным вертолётом вооружённых сил Польши. Вертолёт Ми-24 пролетел вглубь белорусской территории почти на полтора километра, после чего развернулся, вернувшись в Польшу.

«Днём 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», - говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в погранкомитете, Ми-24 польских вооружённых сил летел на предельно малой высоте, и развернулся по достижении отметки в 1200 метров на территории Белоруссии. Ведомство подчеркнуло, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны Польши уже проинформированы о данном инциденте, временный поверенный в делах Польши вызван в белорусский МИД для дачи разъяснений о случившемся.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша и страны Балтии намерены закрыть границу с Белоруссией, если произойдёт какой-либо «критический инцидент».