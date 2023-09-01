Минюст включил журналиста Дмитрия Муратова* в реестр иноагентов

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Лауреат Нобелевской премии, главный редактор "Новой газеты" журналист Дмитрий Муратов* включен в реестр иностранных агентов решением Министерства юстиции Российской Федерации от 1 сентября 2023 года. Об этом следует из публикации на сайте ведомства.

Список иноагентов также пополнили комик Руслан Белый*, журналисты Денис Катаев* и Ксения Ларина* (Оксана Баршева*), писатель Олег Радзинский*, историк Майрбек Вачагаев*, экономист Константин Сонин*, а также активист Евгений Карпов* и экс-депутат Максим Резник*.

В реестр также внесено этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva)*.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов