Отец близняшек из Омска считает, что они покончили с собой из-за своих мужей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сестры-близняшки из Омска Нелли и Лилия, почти одновременно покончившие с собой, могли совершить суицид из-за своей мужей, считает отец девушек Вячеслав Лизюра.

«Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек, но, мне кажется, дело в них», – заявил мужчина в беседе с Regnum.

Как отметил отец сестер, у них, как у всех близнецов, была сильная эмоциональная связь. По его словам, когда одна из девушек болела физически или морально, другая из-за этого тоже начинала страдать. Вместе с тем, сообщил Вячеслав, его дочери перед смертью вели себя обычно и никаких подозрений не вызывали.

По предварительной информации, обе сестры имели психиатрические диагнозы. Отмечается, что перед тем, как совершить суицид, девушки отправили по телефону своим мужьям прощальные сообщения.