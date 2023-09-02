В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом Фото: ГИБДД Свердловской области

Утром второго сентября в Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в столб, а в результате аварии 11 человек были госпитализированы и находятся под присмотром специалистов. Об этом стало известно из Telegram-канала Госавтоинспекции Свердловской области.

— По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает несколько нарядов дорожно-патрульной службы. О состоянии пассажиров на данный момент не сообщается, а сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате аварии в Батайске погибли три человека. Водитель каршерингового автомобиля двигался на высокой скорости и врезался в кирпичный забор. Трое скончались на месте, а еще два пассажира были доставлены в медицинские учреждения.