СБУ предъявила украинскому олигарху Коломойскому обвинение в мошенничестве Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины предъявила обвинение олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. Об этом рассказали в Telegram-канале украинского ведомства.

— Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «мошенничество», легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, — говорится в публикации.

В СБУ заявили, что в период с 2013 по 2020 годы Коломойский вывез за границу более полумиллиарда гривен для их последующей легализации. Для своих преступных действий олигарх использовал инфраструктуру некоторых банков, подконтрольных ему.

Ранее стало известно, что в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Коломойского и Ахметова. Выявить имущество иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России, удалось при помощи антитеррористической комиссии.