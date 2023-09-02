Агата Муцениеце подала иск к бывшему мужу Павлу Прилучному

Агата Муцениеце подала иск в суд на бывшего мужа Павла Прилучного Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская актриса Агата Муцениеце подала очередной иск к своему бывшему супругу Павлу Прилучному. Артистка требует компенсировать ей расходы на адвокатов в момент предыдущих судебных разбирательств, пишет starhit.ru.

Весной 2023 года суд удовлетворил иск Муцениеце и выписал бывшего мужа из ее московской квартире. При этом работа юристов обошлась звезде сериала "Закрытая школа" в 51 тысячу рублей. Эти средства Агата требует у экс-супруга.

Отношения между бывшими супругами непростые, однако Павел много времени проводит с общими с Муцениеце детьми. Недавно он отдыхал со своей новой женой Зепюр Брутян на Мальдивах и брал сына и дочь с собой.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала своим подписчикам, как ей живется одной после стольких лет брака и отношений с актером Павлом Прилучным.