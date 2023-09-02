Автопробег "Открываем Дальний": Загадочное место в Забайкалье - ленд-арт-парка «Тужи»

Ленд-арт-парка «Тужи» расположился в нескольких километрах от села Укурик Хилокского района Забайкальского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Машин на дороге уже практически не было, время близилось к полуночи. Навигатор показывал, что ехать нам еще минимум часа полтора. Но время в дороге пролетело быстро. Вообще за разговорами между членами команды автопробега десятки и сотни километров остаются позади. У каждого журналиста или блогера такое количество историй привезенных из путешествий, что скучать не приходится. Жутко хотелось есть и спать, поэтому радости не было предела, когда я увидел указатель "Тужи" - 6 километров. Густой туман окутывал ленд-арт-парк. Выглядело это мистически.

В тумане ленд-арт-парк выглядит мистически Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром нашей команде провели экскурсию и рассказали историю создания ленд-арт-парка «Тужи». Расположился он в нескольких километрах от села Укурик Хилокского района. Открылся в 2021 году и создан по проекту известного скульптора Даши Намдакова. В парке установлены его работы, которые создают непередаваемую атмосферу

Работы Даши Намдакова создают непередаваемую атмосферу Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Тужи» означает сосновый бор, а вообще так в Укурике испокон веков называли это пространство перед маленькой горной речкой, где собирались сельчане для того, чтобы проводить спортивные соревнования и праздники. По словам директора парка Софьи Намдаковой, «Тужи» – это, скорее, попытка создать для жителей крошечной забайкальской деревни, где не было ни школы, ни детсада, рабочие места.

«Тужи» означает сосновый бор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помогать строить комплекс приезжали жители соседних деревень. Со временем проект заметили. На ВЭФ два года назад договорились о поддержке. Парк получил единую дальневосточную субсидию от Минвостокразвития России. Почти 160 миллионов рублей пошли на электроснабжение, создание системы очистных сооружений, строительство Культурного центра и спортивно-оздоровительного комплекса. Сейчас вовсю идет стройка

Вовсю идет стройка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня "Тужи" уже точно что-то большее, чем просто туркомплекс, он со временем вполне может стать визитной карточкой Забайкалья

Для продолжения развития арт-парка нужна асфальтированная дорога. Пока ставка делается на железную дорогу. Всего в 2 километрах от комплекса есть станция, сейчас некоторые туристы так и добираются в "Тужи".

Для продолжения развития арт-парка нужна асфальтированная дорога Фото: Михаил ФРОЛОВ

После посещения ленд-арт-парка прошло пару дней. Во время автопробега, мы видим массу других интересных мест, а в голове все равно возникают образы из "Тужи". Что-то там есть особенное. Пока я не понял, что именно. И по всей видимости, придется вернуться еще не раз туда, для того чтобы раскрыть секрет притяжения. А пока едем дальше #открываемдальний