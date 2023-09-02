Российские дипломаты посетили арестованного в тюрьме на Кипре россиянина Петрова

Российские дипломаты посетили арестованного в тюрьме на Кипре жителя РФ Петрова Фото: REUTERS

Сотрудники консульского отдела российского посольства на Кипре посетили арестованного россиянина Артура Петрова в центральной тюрьме в Никосии в субботу, 2 сентября. Его задержали 26 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии.

В августе Соединенные Штаты предъявили задержанному обвинение в нарушении экспортного контроля США и контрабанде.

По данным дипломата, сотрудники консульского отдела посольства России на Кипре посетили Петрова 2 сентября. В ходе посещения выяснилось, что состояние Петрова, который также имеет паспорт гражданина Германии, удовлетворительное.

Напомним, на Кипре арестовали гражданина России и Германии Артура Петрова по запросу США. В совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение в тюрьме.