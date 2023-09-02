Умер Максим Пастер, солист Большого театра

Ушел из жизни солист Большого театра Максим Пастер. Фото: пресс-служба ГАБТ

Ушел из жизни солист оперной группы Государственного академического Большого Театра РФ (ГАБТ) Максим Пастер. Ему было 47 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Большого театра в Telegram.

Максим Пастер скоропостижно скончался в пятницу, 1 сентября, во время своего отпуска в Махачкале.

"Коллектив и руководство Большого театра скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в пресс-службе ГАБТ.

В Большом театре охарактеризовали Пастера как любимца публики, артиста "с выразительным голосом и яркой актерской харизмой".

Прощание с солистом ГАБТ состоится с большой долей вероятности в среду, 6 сентября. Точная дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

Напомним, Пастер дебютировал в Большом театре в 2003 году на премьере оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки. С 2004 года он трудился в оперной труппе.