Суд Киева отправил олигарха Коломойского под стражу

СБУ предъявила украинскому миллиардеру Коломойскому обвинение в мошенничестве Фото: REUTERS

Шевченковский суд Киева взял под стражу олигарха Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога. Об этом сообщает газета "Страна.ua".

Сумма залога для обвиняемого в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества составляет 509 миллионов гривен, что равно 13,7 миллионам долларов.

Коломойский пробудет под арестом вплоть до 31 октября 2023 года. Из зала киевского суда его вывели в сопровождении спецназа Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что, по данным СБУ, Коломойский в период с 2013 по 2020 годы вывез за границу более полумиллиарда гривен для их последующей легализации с помощью инфраструктуры подконтрольных ему банков.

Сайт KP.RU писал, что в Крыму под национализацию попало имущество в том числе Коломойского. Активы украинского бизнесмена были вычислены благодаря антитеррористической комиссии.