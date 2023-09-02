Олаф Шольц упал во время пробежки и получил травму

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц упал во время занятий спортом и получил травму. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Инцидент произошел в субботу, 2 сентября. Шольц вышел на пробежку, как вдруг упал и в результате получил синяки на лице.

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот сообщил, что дела у Шольца "идут не очень хорошо".

В связи с падением ближайшие встречи в графике Шольца было решено отменить. Так, канцлер ФРГ не поедет в город Херинген в земле Гессе, где на 3 сентября запланировано мероприятие по случаю 25-летия годовщины деятельности Михаэля Рота. Там Шольц должен был пообщаться с местными жителями и ответить на вопросы своего коллеги.

Ранее KP.RU рассказал, почему в Европе называют Олафа Шольца "главным гробовщиком" Германии.