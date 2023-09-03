Парк на Тайване заплатит семье погибшего после 42 дней работы охранника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство парка на Тайване, в котором после 42 рабочих дней без выходных умер охранник, выплатит семье компенсацию в размере около 28 тысяч долларов. Об этом сказано в постановлении окружного суда города Гаосюн.

Как сказано в документах суда, мужчина устроился в парк Formosa Wang Brothers в июне 2020 года, а через четыре месяца потерял сознание и еще через три дня он скончался в больнице от геморрагического инсульта. Его семья подала в суд на работодателя, требуя компенсации в размере 46,7 тысячи долларов.

Родственники охранника сказали о том, что мужчина работал на протяжении 42 дней без выходных до 12 часов в смене. Суд заявил, что у охранника 107,5 переработанных часов, тогда как по закону острова сверхурочная работа не должна превышать 46 часов в месяц.

Представитель парка сообщил, что мужчине необходимо было работать только два часа в день, делая обход парка. Однако судья заявил, что охранник и остальное время находился на работе, поэтому данное время также считается рабочим.

Отмечается, что погибший скрыл наличии гипертонии. Тем не менее, по словам судьи, работодатель должен понимать, что даже без особенностей здоровья подобные условия работы могли навредить здоровью.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге курьер умер после того, как отработал десять часов без каких-либо перерывов. Как сообщалось, у молодого человека не выдержало сердце.