Захарова: дедолларизация стала реальностью из-за проблемности доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс “дедолларизации” мировой экономики не является целью некоторых организаций и стран, а является лишь следствием того, что американский доллар превратился в проблемную валюту.

“Говорят, что дедолларизация - это своего рода цель различных организаций или некоторых стран. Но это не так. Это не цель. Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой.” — сказал дипломат в интервью турецкому изданию Aydinlik.

Захарова подчеркнула, что ранее США могли быть честны в своих намерениях, предлагая использовать доллар в качестве международной валюты, однако теперь доллар используется как инструмент гегемонии, неоколониализма, сегрегации и наказания.

Также она отметила, что страны БРИКС не пытаются нанести удар по доллару, а лишь создают альтернативную систему финансовых гарантий для избежания риска стать жертвой очередного американского кризиса. По словам Захаровой, создаваемая в рамках БРИКС система расчета в национальной валюте более стабильна и безопасна, а также позволяет странам самостоятельно выбирать наиболее приемлемый формат финансовой безопасности.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что США сами дискредитировали доллар, используя его в качестве оружия.