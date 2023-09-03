Эколог Токарев заявил о резком ухудшении экологической ситуации на Байкале. Фото: Евгений Михайлов

Эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев рассказал о состоянии озера Байкал. Специалист бьет тревогу, экологическая ситуация на уникальном объекте ухудшается с каждым годом. По прогнозам ученого, совсем скоро уровень воды на Байкале может понизиться.

- Учитывая масштабы озера и его многомиллионную историю, горизонт планирования в 50-100 лет является крайне коротким сроком. Но деятельность человека может сильно повлиять на качество воды, особенно в прибрежных зонах, - говорит эколог «Газете.Ru».

Если произойдет понижение воды, то обмелеют некоторые участки, начнется эрозия почвы, проблемы у рыболовной отрасли.

- Если все оставить как есть, то возникает угроза увеличения распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появляется угроза исчезновения эндемичных животных и растений, — сказал он.

Максимальный вред Байкалу наносит дикий туризм, нехватка очистных сооружений и браконьерство. Туристы со всей страны едут на берег уникального озера, нагрузки на эко-систему уже сейчас колоссальные.

Часто на местах стоянок отдыхающих остаются непотушенные костры, вырубленные деревья, разбросанные отходы.

Жители ближайших поселков и отели сталкиваются с тем, что не хватает очистных сооружений, проходящие суда также сбрасывают сточные воды прямо в озеро.

Браконьеры бросают запутанные китайские дешевые стометровые рыболовные сети, чтобы они разложились естественным образом, нужно не менее 500 тысяч лет.

Из-за такого соседства, рыба вынуждена менять нерестовое место, тем самым нарушается не только чистота озера, но и природный баланс.

- Необходимо внедрить единые правила для бизнеса и населения в целях сохранения озера Байкал и проводить цифровой и общественный мониторинг состояния водоема, - заключил эксперт

Ранее, Министерство природных ресурсов России предложило ослабить нормы сбросов сточных вод в Байкал и питающие его реки.

Для такого объекта, как озеро Байкал, которое представляет фактически мировую ценность, любое ослабление негативного воздействия - это угроза его благополучию и благополучию тех людей, которые там обитают, пишет Царьград со ссылкой на эколога Асхата Каюмова.

Стоит отметить, что волонтеры разного возраста и из разных регионов регулярно собираются на берегах Байкала, чтобы сделать уникальное озеро чище. В результате летней акции вокруг озера появилась новая экотропа и исчезли десятки огромных свалок, пишет Life.