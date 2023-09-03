Губернатор Гладков: ВСУ 46 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ 46 раз обстреляли Белгородскую область за прошедшие сутки Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска 46 раз обстреляли населенные пункты в регионе, а также сбросили 7 взрывных устройств при помощи беспилотников.

“В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 7 снарядов из РСЗО «Град». К сожалению, есть погибший – молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двое человек пострадали.” — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Гладков уточнил, что в селе долгое в результате сброса взрывчатки с БПЛА был поврежден объект связи и окна в частном домовладении, в Новой Таволжанке в результате минометного обстрела повреждено остекление сельхозпредприятия. Также из минометов был обстрелян пропускной пункт “Шебекино” и поселок Ленинский. Во всех остальных случаях обстрела разрушений и пострадавших нет.

Напомним, днем ранее под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из реактивных снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего находящийся там мужчина погиб на месте. Двое других пострадавших были экстренно госпитализированы с осколочными ранениями грудной клетки, плеч, лица и спины. Также в результате этого удара было повреждено порядка 20 домовладений.