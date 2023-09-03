NYT: ВС Мексики вступили в сговор с наркокартелем, убившим 43 студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы совместно с полицией мексиканского города Игуала вступили в тайный сговор с наркокартелем «Геррерос Унидос», который убил 43 студентов в 2014 году. Об этом пишет The New York Times, называя эту расправу самым громким нераскрытым делом в стране, а также заявляла, что банда «фактически превратила чиновников в своих служащих».

Издание провело специальное исследование, которое дало возможность найти 23 тысячи сообщений между наркокартелем и обучающимися. Переписку перехватили специальные службы еще в 2014 году, но передали властям только в 2022 году.

В сентябре 2014 года десятки студентов педагогического колледжа приехали в Игуалу, чтобы принять участие в марше в Мехико, но на мероприятие ученики так и не попали. Правоохранители начали преследовать их, а после открыли по ним огонь и похитили, передав позже специальной группе, которая занималась убийством. Сообщается, что военные об этом знали, но решили не вмешиваться.

Отмечается, что представители почти всех ветвей власти работали на карателей, получая взятки и передавая оружие.

Напомним, Федеральный суд Мексики принял решение освободить мужчину по имени Касаррубиас, которого обвиняли в убийстве 43 студентов.