МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия всегда будет соседом Европы, поэтому необходимо создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и РФ, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Мы негативно воспринимаем не Россию, а то, что она делает. Россия существует и продолжит существовать, и факт в том, что, согласно нашей действительности, истории и географии, РФ находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить надежную архитектуру безопасности», – заявила она газете Le Monde.

По мнению главы французского Минфина, в новой архитектуре безопасности заинтересованы все стороны. При этом Колонна подчеркнула, что она не подразумевает вступление Украины в НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и «выстраивание заново устойчивого баланса». По его мнению, задача Европы – помочь Украине в наступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, «которые неизбежно должны начаться».