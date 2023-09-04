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НовостиПолитика3 сентября 2023 21:33

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и России

Надежное решение в сфере безопасности не подразумевает вступление Украины в НАТО, подчеркнула глава ведомства Катрин Колонна
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и России

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия всегда будет соседом Европы, поэтому необходимо создать новую архитектуру безопасности Евросоюза и РФ, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Мы негативно воспринимаем не Россию, а то, что она делает. Россия существует и продолжит существовать, и факт в том, что, согласно нашей действительности, истории и географии, РФ находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить надежную архитектуру безопасности», – заявила она газете Le Monde.

По мнению главы французского Минфина, в новой архитектуре безопасности заинтересованы все стороны. При этом Колонна подчеркнула, что она не подразумевает вступление Украины в НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и «выстраивание заново устойчивого баланса». По его мнению, задача Европы – помочь Украине в наступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, «которые неизбежно должны начаться».