Умер Юрий Потапенко, актер из "Возвращения Мухтара"

Актер Юрий Потапенко. Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 58 лет ушел из жизни актер Юрий Потапенко. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра».

«Отошел в вечность актер "Молодого театра" Юрий Потапенко», - сказано в заявлении театра.

Уточняется, что в последнее время артист жаловался на боли в сердце.

Юрий Потапенко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Актер известен по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мажор», «Возвращение Мухтара», а также «Утесов. Песня длиною в жизнь». Артист играл в «Молодом театре» в Киеве.