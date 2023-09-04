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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:12

Путин прибыл на встречу с Эрдоганом в Сочи

Ранее президент Турции прилетел из Стамбула в Сочи
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи в 13:15 по московскому времени в расширенном составе.

Как писал сайт KP.RU, основными темами встречи станут зерновая сделка, которая приостановила свое действие в июне 2023 года, а также украинский вопрос, в котором Эрдоган ранее изъявил желание выступить посредником.