Путин прибыл на встречу с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи в 13:15 по московскому времени в расширенном составе.

Как писал сайт KP.RU, основными темами встречи станут зерновая сделка, которая приостановила свое действие в июне 2023 года, а также украинский вопрос, в котором Эрдоган ранее изъявил желание выступить посредником.