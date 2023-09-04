Путин заявил о готовности обсудить зерновую сделку на переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, какие вопросы будут подняты на личной встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября.

Путин сказал, что России и Турции есть что обсудить с точки зрения безопасности в регионе.

"Не обойдем вопросы в связи с украинским кризисом. Вы, знаю, намерены поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты к переговорам по этому вопросу", - сказал президент России.

Напомним, Эрдоган прибыл из Стамбула в Сочи 4 сентября. Переговоры лидеров двух стран начались в 13:15 по московскому времени. Эта первая личная встреча Путина и Эрдогана за последний год.