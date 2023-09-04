Минобороны: российские войска нанесли удар по судостроительному заводу Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по судостроительному предприятию Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 сентября российские войска при помощи ударных беспилотников нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, на котором производятся безэкипажные катера ВСУ.

“Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

Также ночью 4 сентября была пресечена попытка украинских диверсантов прорваться на территорию России по Черному морю. Экипажи истребителей ВКС РФ уничтожили 4 быстроходных катера Willard Sea Force производства США на северо-западе Черного моря.