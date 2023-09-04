Бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам за оставление позиций под Херсоном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам после того, как те оставили позиции под Херсоном. У оставивших позиции военных был скудный запас оружия и еды. Об этом сообщили пленные из 123-й бригады теробороны Украины.

Как заявил пленный Игорь Ярошенко, он и его товарищи не хотели отправляться на остров в устье Днепра, поскольку у них не было нужной подготовки. По прибытию на остров бойцам выдали автомат, шесть рожков и по гранате.

Еще один пленный Сергей Маштега сообщил, что их командир угрозами загнал его на остров. Тогда пленные пытались скрыться, но украинский беспилотник их заметил и открыл по ним огонь. После военные сдались в плен российским военнослужащим, сообщает РИА Новости.

Между тем, подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников заявил агентству Укринформ, что один день боевых действий обходится Украине в 100 миллионов долларов.