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НовостиПолитика4 сентября 2023 13:11

Посольство в Берлине: в Германии продолжают конфисковывать машины с номерами РФ

Российское посольство рекомендует не ввозить автомобили с регистрационными номерами из РФ
Юлия ВАСИЛЬЕВА

Российское посольство в Берлине продолжает фиксировать случаи конфискации таможней личных машин с номерами РФ. Об этом говорится в опубликованном в Telegram комментарии дипмиссии.

По данным дипведомства, германские таможенники продолжают изымать у россиян принадлежащие им машины, зарегистрированные в РФ и временно ввезенные в ФРГ.

При этом предпринятые посольством шаги в МИД Германии пока ни к чему не привели. Поэтому гражданам РФ рекомендует воздерживаться от ввоза на территорию Германии транспортных средств с российскими регистрационными номерами.

Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует поставки крылатых ракет дальнего действия Taurus Киеву. Это вызывает недовольство в правительстве ФРГ. Решение Шольца раскритиковала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии.