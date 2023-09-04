Журналист Кушанашвили: Алексей Панин находится в предсмертном состоянии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актёр Алексей Панин находится в предлетальном состоянии, так как чрезмерно налегал на спиртные напитки. С таким заявлением выступил журналист Отар Кушанашвили, который предрёк Панину скорую смерть и сообщил, что внешне актёр выглядит так, будто вот-вот отправится на тот свет. Об этом Кушанашвили рассказал в эфире шоу на YouTube.

«Лёша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу меня на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречён. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», - говорит журналист.

По мнению Кушанашвили, Панин сам виноват в том, что с ним происходит. Он постоянно употребляет алкоголь, причём в безмерных количествах.

Напомним, что Панин переехал в Испанию и долгое время не хотел возвращаться в Россию, объясняя это якобы личными, семейными переживаниями.

Ранее KP.RU сообщил, что Панин в начале 2023 года попросился обратно в Россию, заявив о том, что не может зарабатывать за рубежом так же, как на родине.