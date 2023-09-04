Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 сентября 2023 13:48

Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей

Президент подчеркнул, что Россию вынудили выйти из черноморской инициативы
Сергей ЧИКОВ

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Российская Федерация была вынуждена выйти из черноморской инициативы, однако Москва в любой момент готова вернуться к зерновой сделке при выполнении ряда условий.

"Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, т.к. западные страны отказываются выполнять обязательства по зерновой сделке. Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Мы будем готовы реанимировать зерновую сделку. И сделаем сразу же, как будут выполнены все договоренности", — заявил президент после встречи с Эрдоганом.