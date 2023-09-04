Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Российская Федерация была вынуждена выйти из черноморской инициативы, однако Москва в любой момент готова вернуться к зерновой сделке при выполнении ряда условий.

"Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, т.к. западные страны отказываются выполнять обязательства по зерновой сделке. Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Мы будем готовы реанимировать зерновую сделку. И сделаем сразу же, как будут выполнены все договоренности", — заявил президент после встречи с Эрдоганом.