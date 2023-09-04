Эрдоган сделал замечание Украине

Эрдоган добавил, что Москва и Анкара желают отправить зерно в беднейшие страны
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что киевскому режиму необходимо смягчить свой подход к зерновой сделке и прислушаться к справедливым требованиям России.
"Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно в настоящее время Черноморский коридор будет служить для беднейших стран. Но 44% этого зерна если будет поступать в европейские страны, но Россия говорит все правильно и справедливо.", — сказал турецкий лидер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган добавил, что Москва и Анкара желают отправить зерно в беднейшие страны, поэтому готовы сотрудничать с Украиной в данном вопросе.
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