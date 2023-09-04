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НовостиПолитика4 сентября 2023 14:31

Шойгу допустил проведение совместных военных учений с КНДР

Министр добавил, что в 2023 году военные учения "Запад" проводиться не будут
Сергей ЧИКОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил проведение совместных военных учений с КНДР.

"Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи... ", — ответил министр на вопрос журналиста о возможных военных учениях России и КНДР.

Шойгу уточнил, что российская армия не только проводит военные учения с Китаем, но и участвует в совместном патрулировании, поэтому проведение учений с КНДР вполне вероятно.

Министр добавил, что в 2023 году военные учения “Запад” проводиться не будут, поскольку российская армия занимается учениями на Украине.