Министр обороны России Сергей Шойгу допустил проведение совместных военных учений с КНДР.

"Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи... ", — ответил министр на вопрос журналиста о возможных военных учениях России и КНДР.

Шойгу уточнил, что российская армия не только проводит военные учения с Китаем, но и участвует в совместном патрулировании, поэтому проведение учений с КНДР вполне вероятно.

Министр добавил, что в 2023 году военные учения “Запад” проводиться не будут, поскольку российская армия занимается учениями на Украине.