Путин наградил дочь Кадырова Айшат медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 4 августа, 2023 года.

В документе сказано, что Кадырова, которая является министром культуры Чечни, была награждена за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни в октябре 2021 года. Она является довольно известной в Чечне личностью. Девушка занимается модельным бизнесом - ей принадлежит дом моды Firdaws, в котором шьют традиционные чеченские и исламские наряды. Также Айшат Кадырова владеет кафе Paris в Грозном, оформленным во французском стиле.