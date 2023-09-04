Врач назвала способы облегчить состояние при гриппе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт Ольга Чиркова в беседе NEWS.ru для облегчения состояния при гриппе рекомендовала пить больше теплой жидкости, приведя в пример такие напитки как чай, отвар шиповника, а также напитки из имбиря, лимона и меда. Кроме того, врач предупредила, что ни в коем случае нельзя переносить болезнь «на ногах».

Чиркова заявила, что при заболевании гриппом необходимо в высоких дозировках принимать витамин С. Как она уточнила - до 1 г в день. Эксперт также порекомендовала употреблять витамин D, отметив, что во время болезни нужно много спать и выполнять все предписания лечащего врача.

Медик также напомнила о необходимости своевременной вакцинации. По ее словам, делая прививки в сентябре, можно застраховать себя, а также окружающих от эпидемии, которая начинается в конце осени - начале зимы.