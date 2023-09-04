Врач рассказала, как лубриканты влияют на зачатие

Врачи советуют подготовиться к зачатию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем, кто пытается зачать ребенка, не стоит использовать лубриканты, об этом рассказала «Газете.ru» акушер-гинеколог Наталья Давыденко.

- Использование интимных смазок на водной и силиконовой основе снижает вероятность зачатия, рассказала Давыденко.

Врач уточнила, что лубрикант ухудшает выживаемость сперматозоидов. Особое внимание Давыденко уделила возрасту будущих родителей. По ее словам, способность к зачатию снижается и у мужчин, и у женщин после 35 лет.

- Однако, способность к зачатию остается высокой до 50 лет, - пояснила медик.

Ранее RT сообщило, что беременным стоит отказаться от употребления некоторых блюд, продуктов и напитков, в частности суши и алкоголя. А также сократить суточное потребление поваренной соли и кофе — до одной чашки (200 мг кофеина).

По данным телеканала «360», восстановление живота после кесарева происходит дольше, чем после естественных родов. Специалисты советуют для восстановления использовать бандаж - он поможет сократить диастаз.