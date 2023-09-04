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НовостиСпорт4 сентября 2023 17:39

Легенда ЦСКА назвал слабые стороны «Зенита»

Владимир Пономарев назвал игру под плотной опекой основной слабостью «Зенита»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Легенда ЦСКА назвал слабые стороны «Зенита»

Легенда ЦСКА назвал слабые стороны «Зенита»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «Газетой.Ru» сказал о том, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» показал слабые места петербургского клуба.

По словам экс-защитника, у питерского клуба «не самая сильная оборона». «Так что все команды, которые наблюдали за игрой, уже разобрались, что делать и как справляться с их игроками ... Вся Южная Америка не любит плотной игры, они любят покрасоваться, чтобы им дали спокойно принять мяч, обработать, сыграть в пас. ЦСКА вчера плотно сыграл, закрыл пространство, и все», - отметил он.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью в центральном матче седьмого тура РПЛ в гостях против ЦСКА - 1:1. Как писала «Российская газета», дополнительной интриги стал фактор Марио Фернандеса, который на протяжении десяти лет играл за московскую команду, но пару месяцев назад с большим скандалом осуществил трансфер к «сине-бело-голубым».

Как сообщил RT, защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал игру Марио Фернандеса. По его словам, болельщики ЦСКА обливали бразильца грязью, однако он провел выдающийся матч.