Легенда ЦСКА назвал слабые стороны «Зенита» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «Газетой.Ru» сказал о том, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» показал слабые места петербургского клуба.

По словам экс-защитника, у питерского клуба «не самая сильная оборона». «Так что все команды, которые наблюдали за игрой, уже разобрались, что делать и как справляться с их игроками ... Вся Южная Америка не любит плотной игры, они любят покрасоваться, чтобы им дали спокойно принять мяч, обработать, сыграть в пас. ЦСКА вчера плотно сыграл, закрыл пространство, и все», - отметил он.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью в центральном матче седьмого тура РПЛ в гостях против ЦСКА - 1:1. Как писала «Российская газета», дополнительной интриги стал фактор Марио Фернандеса, который на протяжении десяти лет играл за московскую команду, но пару месяцев назад с большим скандалом осуществил трансфер к «сине-бело-голубым».

Как сообщил RT, защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал игру Марио Фернандеса. По его словам, болельщики ЦСКА обливали бразильца грязью, однако он провел выдающийся матч.