Врачи рассказали о новейшем методе лечения аритмии

Врачи начнут внедрение новейшего метода с осени Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый метод лечения аритмии начнут внедрять врачи в МГМУ им. Сеченова. Речь идет о лечении с использованием жидкого азота, об этом «Газете.ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

- С осени начнется внедрение метода криогенной изоляции устьев легочных вен (КИЛВ). КИЛВ может навсегда излечить от аритмии, - сообщили в университете.

Уточняется, что в настоящий момент КИЛВ применяется в единичных клинических центрах в РФ. Эта процедура также показана пациентам с фибрилляцией предсердий, которая является причиной развития ишемического инсульта.

Ранее сетевое издание «Москва 24» сообщало, что врачи советуют перед сном пить воду для профилактики инфаркта и инсульта. По данным экспертов, достаточно выпивать один стакан воды.

RT сообщало, что зачастую люди игнорируют симптомы мерцательной аритмии и считают, что их можно побороть народными методами, списывая всё на повышенное или пониженное давление. При этом, народные методы могут иметь различную эффективность для каждого человека, и не все из них подходят для опасных сердечных состояний.