Финансист Кикевич: обороты юаня в российской экономике обогнали доллар и евро

Юани обогнали доллар и евро в экономике РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

В России в разы выросла популярность юаня, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи, рассказал РИАМО независимый финансовый советник Сергей Кикевич.

- Обороты юаня в российской экономике уже давно обогнали доллар и евро. Доля юаневых вкладов в России выросла в разы, - сообщил финансист.

Эксперт уточнил, что увеличение числа вкладов связана, в том числе с тем, доходность по депозитам в этой валюте выше, чем по вкладам в долларах и евро.

Ранее ОТР со ссылкой на эксперта по финансовым рынкам сообщало, что со временем доллар будет медленно ослабевать, а юань еще больше укрепит свои позиции.

Торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Элми Джамил 2 сентября сообщил, что некоторые малазийские компании начали использовать в расчетах с российскими контрагентами китайские юани и дирхамы ОАЭ. Об этом ранее рассказали «Известия». Как указал советник посольства, юани в торговле с Россией используются чаще, чем дирхамы. При этом, по его словам, спрос на рубли в Малайзии пока не слишком высок.