Травматолог рассказала, как выбрать письменный стол ребенку

При сидении ноги ребенка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы у ребенка не испортилась осанка, следует тщательно подходить к выбору рабочего стола для школьника. В частности, лучше выбрать стол с наклонной столешницей, об этом NEWS.ru рассказала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.

- Стоит выбирать столешницы с наклоном. В противном случае ребенок начнет горбиться, что вызовет нарушение осанки, - отметила Григорьева.

Он добавила, что нужно менять положение столешницы: примерно 20° для чтения, примерно 10° для письма и от 0° до 5° для рисования.

По словам врача, длинна стола должна быть не менее метра. При сидении ноги ребенка будут стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы.

Ранее KP.RU сообщил, что, по данным международных исследований в России дети тратят на выполнение домашних заданий примерно 4,5 часа в день. Чтобы ребенок проводил это время с комфортом и без вреда для организма, нужно выбрать правильный письменный стол и организовать рабочее пространство.

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент школьных столов. При выборе важно учесть, чтобы школьнику было удобно, просторно и все нужные предметы были под рукой. Ну и, пожалуй, самое главное: парта должна нравиться маленькому ученику, тогда выполнение уроков будет приносить только положительные эмоции.