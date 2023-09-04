Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции Запада Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) РФ успешно справляется с давлением санкций Запада. Об этом он заявил на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

"Несмотря на враждебные действия ряда государств, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно", - заявил российский лидер.

По словам Путина, отечественный ТЭК продолжает развитие и решает поставленные задачи, а российские компании находят новых партнеров. Сейчас Россия подтвердила самодостаточность в области энергетики и занимает главные позиции в мировой отрасли, заключил президент.

Также президент России Владимир Путин поставил задачу не допускать серьезных ценовых скачков в топливно-энергетической сфере страны.