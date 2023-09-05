Канцлер Нехаммер: Покупать у России газ неприятно, но неизбежно для Австрии Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но неизбежно для страны.

Нехаммер назвал приоритетом номер один – безопасность энергоснабжения. «Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией...», – отметил он.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность...», – пояснил чиновник.

При этом канцлер отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от российского газа.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в ближайшие несколько лет Австрия не сможет обойтись без поставок российского природного газа. Он отмечал, что Австрия активно ищет пути отказа от российского газа.

Чиновник пояснял, что потребуется время, потому что Австрия на 80% зависит от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, промышленность и домохозяйства нуждаются в газе.

Нехаммер отметил, что независимости от поставок российского газа Австрия достигнет «может быть, через несколько лет», добавив, что в похожей ситуации находится Германия. Также он заявил о необходимости «найти способы ввести более «умные» санкции».