На Украине возбудили дело против фонда госимущества, возглавляемого Умеровым Фото: REUTERS

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров, об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на нацполицию.

Дело касается незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».

Как писал сайт KP.RU, Рустем Умеров вскоре может быть назначен новым главой Министерства обороны Украины - его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Нынешний министр обороны Алексей Резников увольняется на фоне ряда коррупционных скандалов.

В 2007 и 2012 годах был делегатом организации Курултая крымскотатарского народа. С 2007 года назначен советником Мустафы Джемилева.

В 2019 году, на парламентских выборах Рустем Умеров был выбран в народные депутаты от партии «Голос». Тогда же занял пост Секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека. С 2023 года входит в рабочую группу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре 2022 года назначен на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

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