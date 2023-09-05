Декоммунизаторы на Украине устроили скандал из-за школьниц в «советской форме» Фото: Андрей Абрамов

В Черновцах на Украине школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали скандал, об этом сообщил Telegram-канал «Мрия».

«Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках «советского образца»», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что в центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и «это сразу вызвало скандал».

В публикации отметили, что девушек заметила местная чиновница, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки.

В материале также указано, что пока на Украине никаким документом не регламентировано, в какой форме ребенок должен приходить в школу.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа рабочие в центре Киева установили украинский герб-трезубец на щит монумента «Родина-мать» вместо герба СССР.

Установка трезубца была запланирована на 5 августа, однако рабочим помешал ветер и темнота, поэтому все действо было перенесено на воскресный день.

Работы по демонтажу советского герба на монументальной скульптуре «Родина-мать» в рамках предложенной в 2020 году так называемой «декоммунизации» были завершены 1 августа.

В конце июля киевские власти планировали переименовать монумент «Родина-мать» в «Украину-мать» ко Дню независимости Украины 24 августа. Именно на этот срок было запланировано завершение всех работ.