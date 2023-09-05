Минобороны РФ: Над Калужской областью ПВО уничтожило украинский беспилотник Фото: REUTERS

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что в небе над Калужской областью уничтожен украинский беспилотник.

«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Калужской области.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинцев атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Около 07:30 мск российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Кроме того, утром в пятницу, 1 сентября, средствами ПВО был уничтожен дрон в Люберецком районе Подмосковья.

Также утром первого сентября два украинских беспилотника атаковали город Курчатов.