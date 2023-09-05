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НовостиПолитика5 сентября 2023 1:51

Собянин: В Истринском районе ПВО уничтожило беспилотник, летевший к Москве

Ранее над Калужской областью был уничтожен украинский БПЛА
Сергей ГАПЧУК
Собянин: В Истринском районе ПВО уничтожило беспилотник, летевший к Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Собянин: В Истринском районе ПВО уничтожило беспилотник, летевший к Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Истринском районе и Калужской области были уничтожены беспилотники, летевшие к Москве.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», - написал Собянин.

Глава столицы отметил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет.

«На месте работают экстренные службы», - добавил Собянин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило, что в небе над Калужской областью уничтожен украинский беспилотник.

В оборонном ведомстве отметили, что 5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, пострадавших среди людей нет, разрушений также не зафиксировано.