В аэропортах Москвы задержано 14 рейсов, пять отменено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются четырнадцать рейсов на прилет и вылет, еще пять рейсов отменены, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, во Внуково задержано большего всего рейсов — семь, четыре отменены. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержаны и один отменен. В Шереметьево задерживаются два рейса.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в небе над Калужской, Московской и Тверской областями российскими средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты, летевшие к Москве.

Отмечалось, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Подмосковье поврежден бытовой объект.

Напомним, 2 сентября почти 40 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево.

В аэропорту Внуково задержали три рейса, четыре отменили. В Домодедово не могли улететь пассажиры 12 рейсов, еще 14 самолетов отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживалось три вылета, еще один рейс отменили. Аэропорт Жуковский работал в штатном режиме, задержек и отмен не наблюдалось.