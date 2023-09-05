Что произошло за ночь 5 сентября

В аэропортах Москвы задержано 14 рейсов, пять отменено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются четырнадцать рейсов на прилет и вылет, еще пять рейсов отменены.

Так, во Внуково задержано больше всего рейсов — семь, четыре отменены. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержаны и один отменен. В Шереметьево задерживаются два рейса.

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