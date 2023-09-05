Следователи раскрыли дело об убийстве двух девушек 23 года назад в Красноярске

Красноярские следователи завершили дело об убийстве двух девушек в 2000 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следователи в Красноярском крае раскрыли дело о жестоком убийстве двух молодых девушек, совершенном 23 года назад. Об этом сообщает "КП-Красноярск" со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Речь идет о случае, который произошел 26 июня 2000 года в небольшом городе Кодинске Красноярского края. Две девушки 16 и 17 лет пришли в гараж к своему знакомому мужчине, которому на тот момент было 19 лет, с целью вернуть долг в размере 800 рублей. Мужчина возвращать обещанное отказался.

Между сторонами вспыхнул конфликт. В порыве злости мужчина кувалдой нанес несколько смертельных ударов по головам девушек. Их тела житель Кодинска сбросил в глубокую яму возле гаража, а затем скрылся.

Костные станки и личные вещи погибших девушек были обнаружены лишь спустя 23 года - в апреле 2023-го - на глубине 5,5 метров. За месяц до этого обвиняемый был задержан полицией. Тот признался в совершенном убийстве.

Сообщается, что уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в прокуратуру, а позже будет передано в суд.