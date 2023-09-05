Россиянам рассказали о главных ошибках на собеседовании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

HR-эксперт Анастасия Юрчихина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об основных ошибках на собеседованиях, назвав одной из самых главных недостаточную подготовку к нему.

Юрчихина отметила, что первая встреча должна произвести впечатление и работодателю необходимо понять, какие навыки есть у потенциального сотрудника, однако тот, будучи в стрессовой ситуации, теряется и не может себя хорошо презентовать.

«Часть соискателей теряется, в стрессовой ситуации не может вспомнить примеры своих успехов или неудач. Ситуация усугубляется, если собеседование проходит на неродном языке», - рассказала эксперт.

Специалист также заявила, что часть специалистов обладают сильными хард-скиллами, но не способны показать мягкие навыки, а из-за этого уступают другим более слабым кандидатам. Юрчихина рекомендовала не перехваливать себя, а также не преувеличивать свою роль, опираясь в своих речах на конкретные факты и цифры.

«Важно подчеркивать моменты, где видна именно ваша работа. Так вы покажете … важность вашего личного вклада в общий проект. Это поможет «эйчару» оценить ваши компетенции, а также ваш возможный вклад в будущую работу», - добавила она.

Бизнес-психолог Станислав Самбурский рекомендовал соискателю чуть ли не с порога проявить активность, поинтересовавшись у рекрутера, чем именно заинтересовало его резюме. Как сообщал «Пятый канал», по его словам, это поможет избежать неудобных пауз в диалоге, а также расположить интервьюера к себе.

«Российская газета» назвала простые правила для подготовки к онлайн-собеседованию. Директор по персоналу Компании развития общественных связей (КРОС) Дмитрий Дударев порекомендовал заранее проверить работает ли камера и микрофон, отметив, что «нет ничего более раздражающего, чем неудачные попытки настроить оборудование и постоянные переподключения».