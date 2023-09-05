Актер Юрий Стоянов попал в больницу

Актер Юрий Стоянов госпитализирован из-за головных болей Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист России Юрий Стоянов, известный многим зрителям по телешоу “Городок”, попал в больницу с гипертонией с высоким риском осложнений. 4 сентября актер обратился в больницу с жалобами на головную боль, врачи поставили Стоянову диагноз “гипертоническая болезнь”.

“66-летний народный артист России оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Ему требуется регулярное лечение медикаментами.” — сообщает телеграм-канал “База”.

Отмечается, что медики настоятельно рекомендуют Стоянову изменить образ жизни и бросить курить, поскольку в его возрасте и состоянии здоровья подобные вредные привычки могут иметь крайне тяжелые последствия. Сам Стоянов отмечал, что может бросить курить по медицинским показаниям.

Несмотря на солидный возраст, народный артист продолжает сниматься в кино, а недавно вместе с Глебом Калюжным стал героем петербургского журнала “Собака.ru”, приятно удивив читателей своим “молодежным” образом. Стоянов отметил, что никогда не чурался ходить на шоу к молодым ребятам и ему интересно работать с ними.