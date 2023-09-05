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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:26

На начальника таможни ЛНР совершили покушение, его сын госпитализирован

Начальник таможни серьезно не пострадал
Роман ПОЛОСИКОВ
На месте покушения работают следователи.

На месте покушения работают следователи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского совершили покушение. В его доме произошел взрыв, а в результате теракта его сын госпитализирован. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

— В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского, — рассказал собеседник агентства.

Более подробной информации на данный момент не поступало, а официальной информации о взрыве нет.

Напомним, что в марте 2023 года в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль, но ему удалось выжить.