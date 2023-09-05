В Госдуме предложили закрыть все микрофинансовые организации в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Многим известно, что микрофинансовые организации загоняют людей в огромные долги, так как выдают деньги под грабительские проценты. В Госдуме не раз поднимали тему регулирования подобных организаций, вот и на этот раз депутат Сергей Миронов готовит законопроект о полном их запрете.

Он отмечает, что 15 миллионов россиян живут в долг перед кредитными и микрофинансовыми организациями. Часто у МФО запредельная накрутка процентов, она может доходить до 292%. Эта сумма зафиксирована с 1 июля 2023 года, а ранее максимальный размер составлял 365% годовых. Такая безвыходная ситуация создает очевидные социальные риски.

Но полностью отказываться от услуг микрофинансирования нельзя. Такие займы должны быть как мера социальной поддержки под строгим контролем государства.

- То есть, когда на базе банков с госучастием запускается линия социальных микрозаймов по ставке не выше 5% — для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми, государство может и обязано предложить альтернативу всем тем людям, которые сегодня попадают в тиски МФО, - уточнил Миронов в беседе с «Газетой.Ru».

По данным Центробанка, только за прошлый год финансовые пирамиды привлекли 100 млрд рублей. Из 3 тыс. опрошенных россиян, становились ли они жертвой нелегальных финансовых организаций, выяснилось, что с такими компаниями столкнулась почти половина респондентов - 49%. Из них 15% стали жертвами криптовалютных пирамид, а 12% — мошеннических схем с рублем, пишет газета «Известия».