Шойгу: Киев пытается показать Западу успех на передовой для получения помощи Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим отчаянно пытается продемонстрировать западным союзникам хоть какой-то успех на поле боя, чтобы оправдать выделяемую военно-экономическую помощь.

“Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт”, — сказал министр на селекторном совещании в Москве 5 сентября.

Шойгу подчеркнул, что из-за провала текущего наступления киевский режим пытается выдать за военные победы удары по гражданским объектам на территории России, в то время как на поле боя с начала наступления ВСУ потеряли уже более 66 тысяч военнослужащих.