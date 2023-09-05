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НовостиПолитика5 сентября 2023 9:17

Шойгу: Киев пытается показать Западу успех на передовой для получения помощи

Министр отметил, что за военные победы Киев выдает удары по гражданским объектам
Сергей ЧИКОВ
Шойгу: Киев пытается показать Западу успех на передовой для получения помощи

Шойгу: Киев пытается показать Западу успех на передовой для получения помощи

Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим отчаянно пытается продемонстрировать западным союзникам хоть какой-то успех на поле боя, чтобы оправдать выделяемую военно-экономическую помощь.

“Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт”, — сказал министр на селекторном совещании в Москве 5 сентября.

Шойгу подчеркнул, что из-за провала текущего наступления киевский режим пытается выдать за военные победы удары по гражданским объектам на территории России, в то время как на поле боя с начала наступления ВСУ потеряли уже более 66 тысяч военнослужащих.