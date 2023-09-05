Легенда программы «Время» Аза Лихитченко экстренно госпитализирована

Легенда программы «Время» Аза Лихитченко. Фото Игоря Зотина /Фотохроника ТАСС

Известная советская телеведущая программы «Время» Аза Лихитченко экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. У 85-летней народной артистки РСФСР диагностировали инфаркт миокарда.

Как сообщает "Пятый канал", у нее было подозрение было на инфаркт.

Сейчас Лихитченко находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, сообщает источник. Наличие у телеведущей хронических заболеваний могут усугубить ситуацию.

Напомним, что с 1968 по 1993 год Аза Лихитченко являлась одной из основных ведущих информационной программы «Время». Ее воспитанницей является российская телеведущая Екатерина Андреева.